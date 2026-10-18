Macron fala aos franceses esta noite. Mais de duas mil pessoas detidas após protestos acabarem em violência

O presidente francês, Emmanuel Macron, fala esta noite aos franceses, um dia depois de os protestos que reuniram centenas de milhares de pessoas terem descambado em violência, com edifícios e carros queimados, lojas pilhadas e membros das forças de segurança feridos. Mais de duas mil pessoas já foram detidas.

O "pronunciamento solene" está marcado para as 20h00 locais (19h00 em Portugal Continental), indicou o Palácio do Eliseu, depois de receber pelas 17h30 (16h30 em Lisboa) o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, e os ministros do governo envolvidos.

Os protestos sobre o aumento do custo de vida, que segundo algumas organizações levaram 800 mil pessoas a desfilar em várias cidades francesas (o governo fala em 550 mil), acabaram em violência e pilhagens.

Segundo o último balanço do ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, mais de duas mil pessoas já foram detidas e mais de 600 polícias, bombeiros e outros membros das forças de segurança ficaram feridos.

"Manifestar-se é um direito fundamental. Semear a desordem com violência e de forma coordenada não o é. Atacar as nossas forças de segurança, investir contra as nossas instituições, depredar edifícios públicos, invadir câmaras municipais ou sedes administrativas, saquear estabelecimentos comerciais: nada disto se pode justificar", escreveu o ministro no X.