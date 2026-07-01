Vista dos prédios que faziam parte do programa de habitação social do falecido presidente Hugo Chávez, destruídos em La Guaira após os terramotos que devastaram a Venezuela na semana passada. Há já 71 portugueses ou lusodescendentes entre as vítimas mortais.
Vista dos prédios que faziam parte do programa de habitação social do falecido presidente Hugo Chávez, destruídos em La Guaira após os terramotos que devastaram a Venezuela na semana passada. Há já 71 portugueses ou lusodescendentes entre as vítimas mortais.EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Internacional

Venezuela. Número de portugueses ou lusodescendentes mortos nos sismos sobe para 71

Há também ainda 71 desaparecidos, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros
DN/Lusa
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O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 71, havendo ainda 71 desaparecidos, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), nesta quarta-feira (1 de julho).

De acordo com o MNE, entre os 71 mortos, 61 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 11 crianças e 60 adultos.

O anterior balanço dava conta de 68 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela no dia 24.

O duplo sismo que atingiu a Venezuela na passada quarta-feira provocou 1.943 mortos e 10.571 feridos, segundo o último balanço oficial divulgado pelas autoridades venezuelanas.

Os dados oficiais indicam também acima de 15 mil desalojados, informou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, atualizando o último balanço de vítimas, que era de 1.719 mortos e 5.034 feridos.

De acordo com as autoridades, 6.461 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de socorro.

Vista dos prédios que faziam parte do programa de habitação social do falecido presidente Hugo Chávez, destruídos em La Guaira após os terramotos que devastaram a Venezuela na semana passada. Há já 71 portugueses ou lusodescendentes entre as vítimas mortais.
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Vista dos prédios que faziam parte do programa de habitação social do falecido presidente Hugo Chávez, destruídos em La Guaira após os terramotos que devastaram a Venezuela na semana passada. Há já 71 portugueses ou lusodescendentes entre as vítimas mortais.
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Vista dos prédios que faziam parte do programa de habitação social do falecido presidente Hugo Chávez, destruídos em La Guaira após os terramotos que devastaram a Venezuela na semana passada. Há já 71 portugueses ou lusodescendentes entre as vítimas mortais.
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