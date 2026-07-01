Venezuela. Número de portugueses ou lusodescendentes mortos nos sismos sobe para 71

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos na Venezuela subiu para 71, havendo ainda 71 desaparecidos, segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), nesta quarta-feira (1 de julho).De acordo com o MNE, entre os 71 mortos, 61 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 11 crianças e 60 adultos.O anterior balanço dava conta de 68 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais do duplo sismo que atingiu a Venezuela no dia 24.O duplo sismo que atingiu a Venezuela na passada quarta-feira provocou 1.943 mortos e 10.571 feridos, segundo o último balanço oficial divulgado pelas autoridades venezuelanas.Os dados oficiais indicam também acima de 15 mil desalojados, informou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, atualizando o último balanço de vítimas, que era de 1.719 mortos e 5.034 feridos.De acordo com as autoridades, 6.461 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de socorro..Equipa portuguesa trabalha "sem pausas" para resgatar sobrevivente na Venezuela. Já lhe deram água através de um tubo e "está bem".Sismos na Venezuela. Quatro polícias detidos por roubar dinheiro em zonas afetadas após terramoto.Delcy Rodríguez vs. María Corina Machado. O jogo político nos escombros da Venezuela