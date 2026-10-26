Vaticano confirma viagem do Papa ao Uruguai, Argentina e Peru em novembro

O Vaticano confirmou esta segunda-feira, 26 de outubro, a viagem do Papa Leão XIV ao Uruguai, Argentina e Peru entre 6 e 17 de novembro, após uma cirurgia que resultou na remoção de um tumor maligno do pulmão direito.

“O Santo Padre aguarda com grande alegria e entusiasmo esta viagem, que oferecerá oportunidades para fortalecer os laços de comunhão com as Igrejas locais, encorajar os fiéis na sua missão e levar uma mensagem de fé, esperança e paz aos povos do Uruguai, da Argentina e do Peru, encontrando-os na fé e partilhando a esperança e a paz que Cristo traz ao nosso mundo”, referiu o Vaticano num comunicado.

“Enche-me de alegria regressar ao continente no qual vivi tantos momentos da minha vida. Que esta viagem seja uma ocasião para abrirmos o nosso coração uns aos outros, fortalecermos a nossa comunhão como irmãos e irmãs e renovarmos o nosso compromisso de anunciar o Evangelho com alegria”, afirmou o Papa, citado no comunicado.

A atual situação clínica de Leão XIV, bem como os resultados dos exames diagnósticos e das análises laboratoriais realizados confirmam que “não existem contraindicações que o impeçam de realizar, tal como estava previsto, a sua próxima viagem apostólica à América Latina”, precisou o Vaticano, acrescentando que a deslocação decorrerá “de acordo com o programa anteriormente divulgado”.

O médico pessoal do Papa, Luigi Carbone, confirmou que a recuperação pós-operatória do Papa continua a avançar e que “os últimos exames médicos atestam o seu bom estado de saúde e a sua condição clínica favorável”.

A cirurgia e o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar do Papa, realizados a 13 de outubro, no hospital Gemelli, em Roma, ocorreram a menos de um mês da viagem que tem marcada ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, entre 06 e 16 de novembro.