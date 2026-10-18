Papa agradece a todos os que rezaram por ele e à equipa do hospital no primeiro Angelus após a cirurgia

O papa Leão XIV agradeceu aos médicos, enfermeiros e a todos os funcionários do Hospital Gemelli na primeira oração Angelus, na Praça de São Pedro, desde que foi operado na terça-feira, assim como a todos os que rezarem por ele.

"Gostaria de agradecer a todos os que rezaram por mim nestes dias. Senti verdadeiramente o vosso apoio, muito obrigada", disse o líder da Igreja Católica, que foi diagnosticado com cancro e teve alta no sábado (17 de outubro).

"Expresso a minha especial gratidão aos médicos, enfermeiros e a toda a equipa do Gemelli”, acrescentou o papa no final do Angelus, este domingo (18 de outubro).

"Esta experiência fez-me sentir particularmente próxima daqueles que estão a passar por uma doença e um estado de saúde debilitado", referiu ainda desde a janela da residência apostólica, que dá para a Praça de São Pedro onde estiveram 15 mil fiéis (segundo os dados da polícia do Vaticano, citados pelo site Vatican News.

"Assim que esta fase delicada passar, como sabem, retomarei gradualmente as minhas atividades, sempre com a ajuda de Deus e das vossas orações", concluiu Leão XIV.

O papa tem previsto uma viagem à América Latina de 6 a 17 de novembro, que não foi cancelada. “Diria que não há razões clínicas para que esta consulta não deva ocorrer”, disse um dos médicos de Leão XIV, Stefano Margaritora, ao Vatican News.