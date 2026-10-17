Papa já teve alta do hospital

O papa Leão XIV saiu este sábado, 17 de outubro, do Hospital Gemelli, em Roma, cerca das 14h40, cumprimentando algumas das várias pessoas que aguardavam a sua saída.

Leão XIV, de 71 anos, foi submetido a uma remoção do lobo inferior do pulmão direito depois de os médicos terem identificado um nódulo suspeito de ser cancerígeno. A cirurgia confirmou que sofria de adenocarcinoma, o tipo mais comum de cancro do pulmão.

Após deixar o hospital, o papa Leão XIV falou com várias pessoas, que se encontravam junto ao hospital, seguindo depois para o Vaticano.