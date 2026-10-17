Um desenho do papa Leão XIV junto à estátua de João Paulo II, à entrada do Hospital Gemelli, em Roma, onde o pontífice recupera de uma cirurgia ao pulmão, este sábado, 17 de outubro.
Um desenho do papa Leão XIV junto à estátua de João Paulo II, à entrada do Hospital Gemelli, em Roma, onde o pontífice recupera de uma cirurgia ao pulmão, este sábado, 17 de outubro. Foto: EPA/MASSIMO PERCOSSI.
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Papa terá alta hospitalar este sábado e no domingo conduzirá o Angelus

Pontífice está internado desde terça-feira no Hospital Gemelli, em Roma. Exames realizados esta manhã confirmaram que reúne condições clínicas para regressar ao Vaticano.
Nuno Tibiriçá
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O Vaticano anunciou que o papa Leão XIV deverá ter alta hospitalar na tarde deste sábado, 17 de outubro, quatro dias depois de ter sido submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor no pulmão.

As análises ao sangue e a radiografia ao tórax realizadas esta manhã confirmaram que o pontífice reúne condições clínicas para deixar o Hospital Gemelli, em Roma, onde está internado desde terça-feira. Leão XIV, de 71 anos, deverá regressar ao Vaticano ainda durante a tarde.

Recorde-se que Leão XIV, que assumiu a Igreja Católica em maio de 2025, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para remoção de um adenocarcinoma pulmonar, o tipo mais comum de cancro do pulmão. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a dimensão do tumor ou uma eventual disseminação da doença para os gânglios linfáticos mas segundo o Vaticano a operação decorreu sem complicações.

Leão XIV deverá voltar a aparecer em público este domingo (18), quando está previsto que conduza a tradicional oração do Angelus a partir da janela dos aposentos papais, com vista para a Praça de São Pedro. Será a primeira aparição pública desde o internamento.

Na sexta-feira (16), a Santa Sé já tinha anunciado uma melhoria progressiva do estado de saúde do pontífice.

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