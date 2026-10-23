Papa cancela viagem a Assis por conselho médico

A viagem do papa a Assis, no dia 27, foi cancelada por concelho médico. Leão XIV deveria viajar de helicóptero, o que os médicos que o acompanham desaconselharam, apesar da evolução favorável após a cirurgia que confirmou que sofria de adenocarcinoma, o tipo mais comum de cancro do pulmão.

O papa foi submetido a uma radiografia de controle do tórax, a qual "confirmou a excelente evolução do pós-operatório”, segundo avançou a equipa médica.

“No entanto, considerando o pouco tempo transcorrido desde a cirurgia, os médicos responsáveis desaconselham, por precaução, a viagem de helicóptero prevista para o próximo dia 27 de outubro”, diz a nota, segundo avançou o Vaticano.

Apesar de ausente fisicamente, o papa enviará para o encontro de Assis uma mensagem para a cerimónica que marcará o encerramento da iniciativa Paz Desarmada e Desarmante, que reúne representantes de várias religiões.

"O Papa Leão enviará uma mensagem manifestando sua proximidade aos organizadores, aos líderes e representantes das confissões cristãs e das religiões, assim como aos convidados que estarão presentes, na convicção de que o Espírito de Assis, o diálogo e a busca de palavras e gestos de paz são recursos preciosos em uma época de conflitos”, disse o Vaticano.