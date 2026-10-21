O Papa Leão XIV cumprimenta os fiéis durante a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, esta quarta-feira, 21 de outubro, oito dias após ter sido operado ao pulmão.
O Papa Leão XIV cumprimenta os fiéis durante a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, esta quarta-feira, 21 de outubro, oito dias após ter sido operado ao pulmão.Foto: EPA/FABIO FRUSTACI
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Papa Leão XIV regressa ao papamóvel oito dias após cirurgia ao cancro do pulmão. Veja as imagens

Pontífice de 71 anos voltou à Praça de São Pedro para a primeira audiência geral desde a operação. Agradeceu as orações dos fiéis e apelou à proteção das famílias.
Nuno Tibiriçá
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O papa Leão XIV regressou esta quarta-feira, 21 de outubro, à Praça de São Pedro, no Vaticano, oito dias depois de ter sido submetido a uma cirurgia ao cancro do pulmão. Sob a chuva, o pontífice de 71 anos percorreu a praça no papamóvel, acenando aos milhares de peregrinos e parando para abençoar crianças, naquela que foi a sua primeira audiência geral desde a operação.

O papa Leão XIV durante a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano, numa altura em que prossegue a recuperação de uma cirurgia ao cancro do pulmão.
O papa Leão XIV durante a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano, numa altura em que prossegue a recuperação de uma cirurgia ao cancro do pulmão.Foto: EPA/FABIO FRUSTACI
O Papa Leão XIV na chegada a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano.
O Papa Leão XIV na chegada a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano.Foto: EPA/FABIO FRUSTACI

"A primeira coisa que vos quero dizer é obrigado! Obrigado pelo apoio das vossas orações", afirmou Leão XIV no início da audiência. "Graças a Deus pela sua generosidade. Renovemos todos a nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus", acrescentou o papa, citado pela Reuters.

O pontífice foi operado a 13 de outubro, tendo-lhe sido removido o lobo inferior do pulmão direito, após o diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar. Recebeu alta do Hospital Gemelli, em Roma, no sábado, 17 de outubro, depois de uma intervenção considerada bem-sucedida pelos médicos.

O Papa Leão XIV na chegada a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano.
O Papa Leão XIV na chegada a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano.Foto: EPA/FABIO FRUSTACI
O Papa Leão XIV durante a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano.
O Papa Leão XIV durante a audiência geral desta quarta-feira, no Vaticano.Foto: EPA/FABIO FRUSTACI

Segundo a Reuters, ainda não foram divulgadas informações sobre a dimensão do tumor ou a eventual propagação da doença.

Durante a audiência, Leão XIV destacou a importância da família e do casamento para a sociedade, dando continuidade ao ciclo de reflexões sobre os documentos do Concílio Vaticano II. O papa defendeu que a proteção das famílias constitui uma tarefa particularmente urgente, apelando aos responsáveis políticos e culturais para que contribuam para o seu bem-estar.

Leão XIV cumprimenta cardeais durante a primeira audiência geral desde a cirurgia a que foi submetido a 13 de outubro.
Leão XIV cumprimenta cardeais durante a primeira audiência geral desde a cirurgia a que foi submetido a 13 de outubro.Foto: EPA/FABIO FRUSTACI

O calendário dos próximos compromissos do papa permanece incerto, apesar do regresso gradual às atividades públicas. Está prevista uma viagem ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre 6 e 17 de novembro, mas o Vaticano ainda não confirmou se a deslocação será realizada conforme planeado, tendo em conta a recuperação do pontífice.

O Papa Leão XIV cumprimenta os fiéis durante a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, esta quarta-feira, 21 de outubro, oito dias após ter sido operado ao pulmão.
Papa agradece a todos os que rezaram por ele e à equipa do hospital no primeiro Angelus após a cirurgia
O Papa Leão XIV cumprimenta os fiéis durante a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, esta quarta-feira, 21 de outubro, oito dias após ter sido operado ao pulmão.
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