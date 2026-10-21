O Papa Leão XIV cumprimenta os fiéis durante a audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, esta quarta-feira, 21 de outubro, oito dias após ter sido operado ao pulmão. Foto: EPA/FABIO FRUSTACI

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Papa Leão XIV regressa ao papamóvel oito dias após cirurgia ao cancro do pulmão. Veja as imagens

Pontífice de 71 anos voltou à Praça de São Pedro para a primeira audiência geral desde a operação. Agradeceu as orações dos fiéis e apelou à proteção das famílias.