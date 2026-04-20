Representação de Jesus Cristo na cruz estava localizada na aldeia de Debel, no centro-sul do Líbano.
Representação de Jesus Cristo na cruz estava localizada na aldeia de Debel, no centro-sul do Líbano.X
Internacional

Vandalismo a estátua de Jesus Cristo não é caso isolado

Além de ataques perpetrados pelos militares israelitas além-fronteiras, como este no Líbano, de ano para ano têm aumentado os casos de violência contra cristãos.
César Avó
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