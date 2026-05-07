Um português entre os 28 detidos em navio de cruzeiro da Disney em megaoperação contra a pornografia infantil

Há um cidadão português entre os 28 detidos numa megaoperação contra pornografia infantil em pleno navio de cruzeiro da Disney. Os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) abordou cinco navios de cruzeiro, incluindo um da Disney atracado em San Diego, entre 23 e 25 de abril, no âmbito de operações contínuas de combate à exploração sexual infantil.“Depois de abordarem os navios e entrevistarem 26 tripulantes suspeitos das Filipinas, um tripulante suspeito de Portugal e um da Indonésia, os agentes confirmaram que todos os indivíduos estavam envolvidos na receção, posse, transporte, distribuição ou visualização de material sexual infantil ou pornografia infantil”, disse um porta-voz da CBP citado pelo New York Post. A CBP cancelou os vistos dos suspeitos, que estão a ser deportados Estados Unidos.“Temos uma política de tolerância zero para este tipo de comportamento e cooperamos plenamente com as autoridades policiais. Embora a maioria destes indivíduos não fosse da nossa companhia de cruzeiros, aqueles que o eram já não fazem parte da empresa”, afirmou um porta-voz da Disney.Os passageiros a bordo de um navio de cruzeiro da Disney atracado em San Diego ficaram chocados ao documentar a detenção de vários funcionários em abril. As famílias que esperavam criar memórias inesquecíveis num cruzeiro temático estavam, sem saber, rodeadas por alegados predadores de crianças que trabalhavam a bordo dos navios, segundo as autoridades policiais..Detidas 20 pessoas em operação internacional contra a pornografia que inclui Portugal.Documentário da BBC mostra bastidores da prisão do "maior pedófilo português de sempre"