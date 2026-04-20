Um morto e sete feridos após autocarro ter entrado pela montra de um supermercado na Áustria
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Um morto e sete feridos após autocarro ter entrado pela montra de um supermercado na Áustria

O acidente registou-se em Salzburgo, tendo duas pessoas sofrido ferimentos graves.
DN/Lusa
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Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas esta segunda-feira, 20 de abril, após um autocarro sair da estrada e entrar num supermercado em Salzburgo, na Áustria, segundo a Cruz Vermelha austríaca.

“Uma pessoa morreu apesar das tentativas de reanimação”, precisou à agência de notícias France-Presse (AFP) uma porta-voz da Cruz Vermelha.

Os sete feridos foram transportados para o hospital, dois dos quais em estado grave, acrescentou a mesma fonte.

Segundo o jornal austríaco Die Presse, estima-se que mais 25 a 30 pessoas tenham sido afetadas entre elas passageiros, peões e clientes do supermercado.

As autoridades não forneceram, de imediato, quaisquer detalhes sobre a vítima mortal, nem sobre o que esteve na origem do acidente, que ocorreu num cruzamento na zona norte da cidade.

Um grande número de equipas de socorro deslocou-se ao local, segundo a AFP.

Estes autocarros são também denominados de tróleis, uma vez que funcionam a energia elétrica alimentados por dois cabos e são muito utilizados em várias cidades europeias por serem mais benéficos para o ambiente, diferem dos elétricos por não usarem carris.

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