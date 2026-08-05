UE transfere mais 1,4 mil milhões de euros de lucros de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia

A União Europeia vai canalizar mais 1,4 mil milhões de euros provenientes dos lucros gerados por ativos do Banco Central da Rússia congelados desde a invasão da Ucrânia, anunciou esta quarta-feira, 5 de agosto, a Comissão Europeia. Trata-se da quinta transferência deste tipo, elevando para cerca de oito mil milhões de euros o total de receitas extraordinárias obtidas com estes ativos.Segundo Bruxelas, em comunicado citado pelo site Politico, 95% deste montante será destinado ao mecanismo criado para apoiar o reembolso dos empréstimos concedidos à Ucrânia pela União Europeia e pelos países do G7. Os restantes 5% serão encaminhados para o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, com o objetivo de responder às "necessidades militares e de defesa mais urgentes" de Kiev.O anúncio foi feito horas depois de um dos ataques russos mais mortíferos do ano contra a capital ucraniana, com mísseis balísticos e drones a provocarem pelo menos 17 mortos e 44 feridos.Perante o novo ataque, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu na rede social X que "a Rússia tem de pagar pela destruição que causou" e sublinhou que a União Europeia está a utilizar "os lucros dos ativos russos imobilizados" para apoiar "a resistência contínua da Ucrânia contra a guerra ilegal da Rússia".. A União Europeia congelou mais de 210 mil milhões de euros em reservas do Banco Central russo após a invasão em grande escala da Ucrânia, em 2022. Desde 2024, os lucros extraordinários gerados por esses ativos podem ser utilizados para apoiar Kiev..Ucrânia. Pelo menos 17 mortos em bombardeamentos russos contra Kiev; Zelensky volta a pedir aos aliados sistemas de defesa.Luta de Moscovo pelos seus ativos congelados chega ao Tribunal Geral da UE.Maioria do empréstimo da União Europeia à Ucrânia será para gastos em Defesa