Bruxelas tem usado ativos russos para dar apoio à Ucrânia.
Bruxelas tem usado ativos russos para dar apoio à Ucrânia. FOTO: EPA/UKRAINE'S 93RD MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT
Internacional

Luta de Moscovo pelos seus ativos congelados chega ao Tribunal Geral da UE

Bruxelas congelou por tempo indeterminado 210 mil milhões de euros russos.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Guerra na Ucrânia
Rússia
edição impressa
ativos russos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt