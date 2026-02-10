Zelensky apelou aos líderes europeus, entre os quais António Costa e Ursula von de Leyen, para que a Ucrânia entre no bloco em 2027.
Zelensky apelou aos líderes europeus, entre os quais António Costa e Ursula von de Leyen, para que a Ucrânia entre no bloco em 2027. Christophe Licoppe / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

UE quer a adesão de Kiev ao bloco no acordo de paz e tem um plano para o fazer

Objetivo de Bruxelas é que a Ucrânia se torne membro em 2027, mas com direitos parciais num período de transição. Um dos entraves é Orbán, com a UE a aguardar o resultado das eleições na Hungria.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
União Europeia
Emmanuel Macron
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Hungria
António Costa
Ursula von der Leyen
Viktor Orbán
Mario Draghi
Kaja Kallas
