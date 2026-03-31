Kaja Kallas, Andrii Sybiha e representantes da diplomacia dos países da UE assinalaram os quatro anos do massacre de Bucha.
Kaja Kallas, Andrii Sybiha e representantes da diplomacia dos países da UE assinalaram os quatro anos do massacre de Bucha. EPA / UKRAINE FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT
Internacional

UE mostra apoio à Ucrânia com a questão da Hungria bem presente

Kallas e representantes da diplomacia do bloco reafirmaram o compromisso em garantir a responsabilização da Rússia pelos crimes cometidos na guerra, declaração sem a assinatura de Budapeste.
Ana Meireles
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