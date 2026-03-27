Ursula von der Leyen tem apostado na diplomacia, enquanto a dinamarquesa Mette Frederiksen diz que é preciso também reforçar as fronteiras do bloco.
Ursula von der Leyen tem apostado na diplomacia, enquanto a dinamarquesa Mette Frederiksen diz que é preciso também reforçar as fronteiras do bloco. Christian Falck Wolff / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

UE diz que aprendeu a lição e está a usar a diplomacia para evitar vaga de refugiados do Irão

Para a Agência para o Asilo da UE, “a deslocação de apenas 10% da população do Irão rivalizaria com os maiores fluxos de refugiados das últimas décadas”.
Ana Meireles
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