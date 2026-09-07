UE critica glorificação de criminosos de guerra após milhares assistirem ao funeral do "carniceiro da Bósnia"

O antigo comandante dos sérvios da Bósnia morreu no dia 27 de agosto, aos 84 anos, no hospital do centro de detenção de Haia. Estava a cumprir prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos durante a guerra de 1992-1995.

Foi condenado em 2017 (e viu a pena confirmada em 2021) pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, que descreveu os seus crimes como "alguns dos mais hediondos conhecidos pela humanidade", lembrou Wigand no comunicado.

Em julho de 1995, as tropas sob o seu comando tomaram o enclave muçulmano de Srebrenica, então protegido pela ONU. Nos dias seguintes, mais de oito mil homens e rapazes bósnios muçulmanos foram assassinados, num crime que os tribunais internacionais classificaram como genocídio.

A última homenagem a Mladic reuniu milhares de pessoas na capital sérvia, com as televisões locais a transmitir em direto imagens da Igreja Ortodoxa de São Lucas, com o caixão no altar ladeado por seis membros do Exército Sérvio.

O funeral foi no cemitério de Topcider, na capital sérvia, onde o caixão será colocado junto dos restos mortais da sua filha Ana, que se suicidou em 1994, durante a Guerra da Bósnia (1992-1995).