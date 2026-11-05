Um Airbus A320 da Aer Lingus foi desviado para a base aérea militar de Évreux, em França, depois de o voo de Dublin para Roma ter recebido uma ameaça de bomba.
Um Airbus A320 da Aer Lingus foi desviado para a base aérea militar de Évreux, em França, depois de o voo de Dublin para Roma ter recebido uma ameaça de bomba.YOAN VALAT / EPA
Internacional

UE afirma ser “demasiado cedo” para dizer se ameaças de bomba nos voos na Europa estão ligadas

Incidentes foram registados pela segunda vez esta semana. Até ao momento, nenhuma ameaça se revelou verdadeira.
Ana Meireles
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A União Europeia afirmou esta quinta-feira (5 de novembro) não ser ainda possível estabelecer se uma série de falsos alertas de bomba contra voos europeus estão relacionados entre si. “Estamos a monitorizar atentamente a situação e estamos em contacto com os Estados-membros afetados e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação. O mecanismo de partilha de informação da UE foi ativado quanto à segurança aérea”, revelou no X o comissário dos Transportes, Apostolos Tzitzikostas, sublinhando ser “demasiado cedo para tirar conclusões sobre que os incidentes reportados estão relacionados. As investigações nacionais prosseguem”.

O grego disse ter pedido “às autoridades nacionais, que têm a responsabilidade de avaliar as ameaças à segurança, investigar incidentes e implementar medidas de segurança na aviação adequadas, que cooperem estreitamente com os operadores aeroportuários, as companhias aéreas e as autoridades de segurança pública”.

Esta mensagem do comissário dos Transportes surge no dia em que várias companhias aéreas de toda a Europa receberam uma nova vaga de ameaças de bomba (a segunda desta semana), levando a aterragens não planeadas de alguns aviões e à escolta de outros por caças. Até meio da tarde desta quinta-feira tinham sido registados 20 incidentes, segundo o Guardian, enquanto a Reuters falava em 27.

Até ao momento, nenhuma das ameaças se revelou verdadeira e as autoridades não apontaram responsáveis. E, até à tarde desta quinta-feira, ninguém tinha assumido a autoria por nenhum destes incidentes. No entanto, um email contendo uma ameaça a aviões com destino a Roma foi enviado em nome de um grupo que se auto-intitula antifeminista, segundo uma cópia fornecida à AP por um funcionário do aeroporto. Segundo a mesma agência, um funcionário de outro aeroporto europeu informou que a ameaça por eles recebida partiu também de um grupo que se intitula antifeminista.

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