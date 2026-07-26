Ucrânia regista o maior número de vítimas civis desde o início da guerra

Só nas últimas 24 horas, as autoridades ucranianas registaram ataques russos contra as regiões de Kherson, Donetsk, Dnipro, Kharkiv, Sumy, Odessa, Mykolaiv, Zaporíjia e Chernihiv, bem como a capital, Kiev. “Este terror russo deliberado, sem qualquer justificação militar”, garantiu o presidente Volodymyr Zelensky no X, em reação aos ataques contra um supermercado em Chernihiv. De acordo com dados do governo, a Ucrânia registou este mês o maior número de vítimas civis na guerra desde a invasão russa. Os ataques russos deste mês mataram pelo menos 377 civis e feriram 2 129, tornando-o no mês mais mortífero da guerra desde 24 de abril de 2022.A Rússia utilizou quase 1 700 drones, mais de 1 630 bombas aéreas guiadas e mais de 50 mísseis balísticos só na última semana, segundo o presidente Zelensky..“Cada míssil interceptor, neste momento, está literalmente a ajudar a salvar vidas se estiver aqui, nos sistemas ucranianos, e não nos armazéns dos nossos parceiros”, escreveu no X, reiterando um velho apelo a mais mísseis Patriot e outros sistemas de defesa anti-aérea.Zelensky avisou ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, está a “preparar as condições para alargar a mobilização”, uma vez que o número crescente de baixas russas no campo de batalha continua a superar os esforços de recrutamento da Rússia..Segundo Zelensky, Moscovo alistou 221 000 pessoas nas forças armadas russas até ao momento em 2026, tendo sofrido quase 225.500 baixas, incluindo 131.000 mortos e quase 93.000 feridos só este ano. .Roménia abate terceiro drone em três dias