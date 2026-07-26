Roménia abate terceiro drone em três dias

"Gostaria de felicitar os pilotos e as equipas de terra romenos pelo profissionalismo, coragem e eficiência com que cumprem as suas missões", escreveu no X o presidente romeno. Nicusor Dan anunciou este domingo, 26 de julho, que as forças romenas abateram um terceiro drone em apenas três dias. Segundo o Ministério Público Geral da Roménia, o aparelho seria do tipo Shahed, utilizado pela Rússia na guerra contra a Ucrânia.Este é o último de uma série de incidentes com drones neste país membro da NATO. Nas redes sociais, Dan afirmou que um caça F-16 da Força Aérea Romena interceptou um drone sobre as águas territoriais da Roménia por volta das 10h13 da manhã deste domingo. O incidente terá ocorrido na zona de Sulina–Chilia, no Delta do Danúbio, perto da fronteira com a Ucrânia.No sábado, as autoridades romenas havia informado que um F-16 abateu outro veículo aéreo não tripulado, a cerca de 10 km a oeste da aldeia de Sfântu Gheorghe, no leste da Roménia.Um primeiro drone fora abatido por um F-16 romeno por volta das 11:00 de sexta-feira.Embora as investigações sobre os drones abatidos no sábado e no domingo ainda estejam em curso, Dan disse ser "intolerável que a Federação Russa continuasse a violar o espaço aéreo da Roménia".A sua localização geográfica - no flanco oriental da NATO e nas margens do Mar Negro - torna a Roménia particularmente vulnerável aos desafios de segurança decorrentes da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que teve início com a 24 de fevereiro de 2022.Nos últimos meses, as autoridades romenas confrontaram-se com um aumento do número de incidentes relacionados com drones e das incursões no espaço aéreo romeno, com o governo a comprometer-se a reforçar as medidas de segurança em todo o país.Também a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, vê nestes incidentes "uma consequência direta da guerra da Rússia contra a Ucrânia".Em maio foi um drone russo a colidir com um bloco de apartamentos em Galati, provocando um incêndio no telhado e causando dois feridos. Em junho, um drone marítimo ucraniano explodiu no porto romeno de Constança. Kiev garantiu que o aparelho não tripulado se tinha desviado da rota devido a interferências de guerra eletrónica por parte da Rússia..Roménia, membro da NATO, abate drone após invasão do espaço aéreo