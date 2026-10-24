Ucrânia confirma restabelecimento do Starlink após mais de uma semana de restrições críticas

A Ucrânia anunciou na manhã deste sábado (24 de outubro) que a rede de comunicações por satélite Starlink e a sua versão militar, Starshield, voltaram a operar em pleno débito de velocidade no teatro de guerra.

A normalização do serviço encerra um período de mais de dez dias de fortes restrições técnicas que paralisaram operações táticas no terreno, comprometeram a neutralização de drones aéreos e acentuaram atritos diplomáticos com a administração norte-americana.

Em comunicado divulgado através do canal de Telegram do Ministério da Defesa ucraniano, as autoridades de Kiev confirmaram a recuperação dos parâmetros normais da constelação gerida pela SpaceX. "Os sistemas de monitorização do Ministério da Defesa da Ucrânia estão oficialmente a registar o restabelecimento das velocidades operacionais da Starlink/Starshield", informou a tutela.

O ministério sublinhou ainda que a ligação voltou a suportar nós em deslocação rápida: "A conectividade mantém-se estável a velocidades superiores a 400 quilómetros por hora" — um requisito técnico indispensável para o controlo de drones de interceção e sistemas de guiamento aéreo em movimento acelerado.

As limitações de velocidade impostas ao serviço no início de outubro causaram quebras substanciais nas linhas de combate. Segundo relatórios militares ucranianos, as restrições — que limitavam os terminais a deslocações terrestres lentas e cortavam a largura de banda de baixa latência — forçaram o cancelamento de várias missões planeadas e degradaram significativamente a eficácia das unidades de defesa aérea encarregadas de intercetar drones russos.

O episódio coincide com um período de forte pressão geopolítica proveniente de Washington. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou recentemente acordos comerciais ligados à aquisição de gasóleo a Moscovo, reiterando publicamente pressões para que Kiev suspendesse as campanhas de ataques de longo alcance contra refinarias e infraestruturas petrolíferas russas.

Conforme fontes diplomáticas e relatórios da imprensa internacional, a decisão de impor limites aos terminais esteve diretamente vinculada a ordens políticas da Casa Branca sobre os contratos de utilização da infraestrutura Starshield.

A resolução do bloqueio, confirmada neste dia, terá surgido após contactos diretos ao mais alto nível entre Washington e o líder da SpaceX, Elon Musk. O caso volta, contudo, a expor a vulnerabilidade operacional das forças armadas ucranianas perante a dependência de arquiteturas de comunicações de satélites controladas externamente.