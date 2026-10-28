Ucrânia ataca fábrica química russa a 200 quilómetros de Moscovo

A Ucrânia atacou uma fábrica química na região russa de Tula, a cerca de 200 quilómetros a sul de Moscovo, informaram esta quarta-feira, 28 de outubro, as autoridades locais e meios de comunicação independentes russos e ucranianos.

"As defesas antiaéreas do Ministério da Defesa da Rússia estão a repelir um ataque maciço de drones ucranianos contra a região. Em consequência da queda de destroços de drones em Novomoskovsk, foram registados danos em infraestruturas rodoviárias, habitações particulares e na zona industrial adjacente", escreveu na plataforma de mensagens Telegram o governador de Tula, Dmitri Miliaiev, sem especificar a empresa atingida.

Miliaiev acrescentou que os serviços de emergência responderam ao ataque e que foram destacados para a localidade especialistas do laboratório Priroda, responsável pela monitorização ambiental, bem como elementos da direção do Rospotrebnadzor, o serviço russo de proteção dos consumidores.

Segundo avançou um canal independente russo no Telegram, a empresa afetada foi a Azot, pertencente ao grupo químico EuroChem.