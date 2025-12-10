Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump com Zelensky na Casa Branca. EPA/SHAWN THEW
Internacional

Ucrânia apresentou a mais recente versão do plano de paz aos EUA

Esta versão mais recente "tem em conta a perspetiva ucraniana, é uma proposta mais abrangente para uma solução adequada para as questões problemáticas".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Ucrânia apresentou esta quarta-feira, 10 de dezembro, aos Estados Unidos a mais recente versão do seu plano para terminar a guerra com a Rússia, adiantaram duas autoridades ucranianas ligadas ao processo.

Kiev "já enviou" a nova versão do plano para pôr fim ao conflito a Washington, referiu à agência France-Presse (AFP) um alto responsável ucraniano, sem adiantar mais pormenores.

Esta versão mais recente "tem em conta a perspetiva ucraniana, é uma proposta mais abrangente para uma solução adequada para as questões problemáticas", salientou um segundo responsável ucraniano à AFP.

"Não divulgaremos os detalhes enquanto aguardamos a reação do lado americano", acrescentou esta fonte.

Zelensky anuncia conversações para hoje com Washington. Ucrânia finaliza plano de paz para apresentar "em breve" aos EUA

A proposta inicial dos Estados Unidos incluía a cedência de territórios ucranianos à Rússia que ainda não tinham sido conquistados e que era considerada por Kiev e pelos seus aliados europeus como particularmente favorável a Moscovo.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou na terça-feira que o plano foi dividido em três documentos: um acordo-quadro de 20 pontos, um documento sobre garantias de segurança e outro sobre a reconstrução da Ucrânia após a guerra.

Cada vez mais pressionado por Trump, Zelensky procura cimentar apoio europeu

Zelensky adiantou esta quarta-feira que realizou uma videoconferência com Jared Kushner, enviado dos EUA e genro de Donald Trump, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o CEO da BlackRock, Larry Fink, para discutir a reconstrução da Ucrânia.

"Esta pode ser considerada a primeira reunião do grupo que trabalhará num documento sobre a reconstrução e a recuperação económica da Ucrânia", destacou o chefe de Estado ucraniano, numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Atualizámos também as nossas ideias sobre os 20 pontos do documento para o fim da guerra. Trata-se de uma segurança abrangente que determinará a segurança económica e apoiará um ambiente de negócios seguro", acrescentou.

Trump voltou a pressionar Zelensky esta semana para assinar a proposta, inicialmente vista como favorável aos interesses de Moscovo, mas que foi entretanto sujeita a uma revisão de Kiev.

Apesar dos novos ataques verbais do líder da Casa Branca contra o homólogo ucraniano, Zelensky voltou a agradecer ao "Presidente Trump e à sua equipa pelo trabalho substancial e apoio".

Os líderes da França, Alemanha e Reino Unido falaram hoje por telefone com o Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre o plano de paz de Washington, revelou a presidência francesa, sem adiantar detalhes sobre a conversa.

Fonte do Palácio do Eliseu disse à agência France-Presse (AFP) que a chamada durou 40 minutos e teve como objetivo "tentar avançar com as negociações".

Anteriormente, o Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, estiveram reunidos na segunda-feira com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e transmitiram-lhe o seu forte apoio em relação às propostas da Casa Branca.

Macron e Starmer deverão também presidir a uma nova videoconferência na quinta-feira da "coligação dos dispostos", que reúne países parceiros de Kiev que poderão fornecer garantias de segurança à Ucrânia em caso de um cessar-fogo com a Rússia.

Zelensky diz que não há acordo sobre cedências de territórios nas negociações de paz
Guerra na Ucrânia
Estados Unidos

