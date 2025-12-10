Zelensky anuncia conversações para hoje com Washington. Ucrânia finaliza plano de paz para apresentar "em breve" aos EUA

O presidente ucraniano anunciou conversações com a delegação norte-americana para esta quarta-feira, 10 de dezembro, para "detalhar o processo de reconstrução e desenvolvimento económico da Ucrânia no pós-guerra". Volodymyr Zelensky informou também que a Ucrânia está a finalizar um plano de paz e que o irá apresentar "em breve" aos Estados Unidos. "Estamos a ultimar os 20 pontos de um documento fundamental que poderá definir os parâmetros para o fim da guerra, e esperamos entregar este documento aos Estados Unidos em breve, após o nosso trabalho conjunto com a equipa do presidente Trump e parceiros na Europa", declarou Zelensky numa mensagem publicada nas redes sociais.Depois de se ter reunido, em Londres, com os líderes líderes francês, Emmanuel Macron, britânico, Keir Starmer, alemão, Friedrich Merz, e, mais tarde, com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o chefe de Estado ucraniano continua a promover esforços diplomáticos com vista ao fim de uma guerra que dura há quase quatro anos. .Ucrânia: Zelensky garante estar pronto para realizar eleições após críticas de Trump.Aliás, Zelensky fez saber que para esta quinta-feira está agendada uma reunião com os países que integram a denominada "Coligação dos Dispostos". "Estamos a trabalhar de forma muito produtiva para garantir a segurança futura e evitar a repetição da agressão russa", afirmou o presidente ucraniano."A reunião da 'Coligação dos Dispostos' de amanhã [quinta-feira], copresidida pela França e pelo Reino Unido, permitirá avançar nas garantias de segurança a oferecer à Ucrânia", declarou, por sua vez, Maud Bregeon, a porta-voz do governo francês. "A importante contribuição" dos EUA será também abordada.Na mensagem divulgada nas redes sociais, Zelensky mostrou-se otimista. "Esta semana pode trazer novidades para todos nós – e para o fim do derramamento de sangue". "Acreditamos que a paz não tem alternativa, e as principais questões são como obrigar a Rússia a parar com as mortes e o que impedirá especificamente a Rússia de uma terceira invasão", considerou Zelensky, que voltou a agradecer "a todos os que estão ao lado da Ucrânia".O presidente ucraniano disse que a comunicação com os aliados é diária, "praticamente 24 horas por dia, sete dias por semana", e que o objetivo é "identificar medidas viáveis e realistas para pôr fim à guerra". .Após reuniões com aliados, Zelensky apresenta contraproposta aos EUA