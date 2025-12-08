Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Merz e Macron saem do n.º 10 de Downing Street após reunião com Zelensky e Starmer.
Merz e Macron saem do n.º 10 de Downing Street após reunião com Zelensky e Starmer.EPA/ADRIAN DENNIS / POOL
Internacional

Após reuniões com aliados, Zelensky apresenta contraproposta aos EUA

Pressionado pela administração Trump, presidente ucraniano responde nesta terça-feira à proposta de paz dos Estados Unidos. Pelo teor das suas palavras, não vai aceitar a cedência de território.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Negociações
António Costa
edição impressa
Friedrich Merz

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt