Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.
Internacional

Ucrânia: Zelensky garante estar pronto para realizar eleições após críticas de Trump

"Estou a pedir agora, e afirmo-o abertamente, que os Estados Unidos ajudem, com os meus homólogos europeus, a garantir a segurança para a realização das eleições", apontou o líder ucraniano.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu esta terça-feira que está pronto para realizar eleições presidenciais na Ucrânia, em resposta às críticas do homólogo norte-americano Donald Trump, mas pediu aos seus aliados que garantam a segurança do processo.

"Estou pronto para as eleições", frisou o chefe de Estado ucraniano aos jornalistas.

O Presidente norte-americano declarou, em entrevista ao site Politico, que a Ucrânia, que "perdeu muito território", deveria realizar eleições, acusando Kiev de "usar a guerra" para evitar fazê-lo.

"Estou a pedir agora, e afirmo-o abertamente, que os Estados Unidos me ajudem, possivelmente com os meus homólogos europeus, a garantir a segurança para a realização das eleições", apontou Zelensky.

A lei marcial, em vigor desde o início da grande ofensiva russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, proíbe a realização de eleições nestas circunstâncias.

A Ucrânia enfrenta bombardeamentos russos quase diários que afetam todo o seu território, e centenas de milhares de ucranianos combatem na linha da frente.

Zelensky referiu que pediu aos membros do Parlamento que preparassem "propostas sobre a possibilidade de alterar (...) a legislação sobre as eleições ao abrigo da lei marcial".

"Este é um comportamento corajoso e democrático, e uma resistência à guerra", frisou, por sua vez, a ministra delegada de França no Ministério da Defesa, Alice Rufo.

"Sabemos muito bem que a Rússia irá inevitavelmente interferir nestas eleições de alguma forma. É importante lembrar a todos que o seu país é uma democracia e que está preparada para fazer muito para servir a sua nação. Tem também uma boa razão para exigir que a segurança destas eleições seja garantida", salientou, em entrevista no canal de televisão francês LCI..

O Presidente ucraniano confirmou ainda que a proposta inicial norte-americana para o fim do conflito estava dividida em três documentos: um acordo-quadro de 20 pontos, um documento sobre garantias de segurança e outro sobre a reconstrução da Ucrânia após a guerra.

"São três, é verdade. Estamos a discuti-los com os americanos e já iniciámos conversações com os europeus", destacou Zelensky, sublinhando que esperava apresentar uma versão atualizada aos Estados Unidos na quarta-feira.

Reconheceu também que a possibilidade de a Ucrânia aderir à NATO estava a diminuir.

"Somos realistas, queremos realmente estar na NATO. Na minha opinião, seria o correto. Mas sabemos com certeza que nem os Estados Unidos, nem alguns outros países, para ser honesto, veem a Ucrânia na NATO neste momento", admitiu Zelensky aos jornalistas.

Cada vez mais pressionado por Trump, Zelensky procura cimentar apoio europeu
Guerra na Ucrânia
Eleições
Zelensky

