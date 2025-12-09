Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Giorgia Meloni recebeu Volodymyr Zelensky em Roma, depois do ucraniano se ter encontrado em Castel Gandolfo com Leão XIV.
Giorgia Meloni recebeu Volodymyr Zelensky em Roma, depois do ucraniano se ter encontrado em Castel Gandolfo com Leão XIV.RICCARDO ANTIMIANI / EPA
Internacional

Cada vez mais pressionado por Trump, Zelensky procura cimentar apoio europeu

Presidente ucraniano anunciou que Kiev e os seus aliados europeus estão prontos para, nos próximos dias, enviar aos Estados Unidos a sua proposta para um acordo de paz.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Giorgia Meloni
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt