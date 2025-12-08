Zelensky diz que não há acordo sobre cedências de territórios nas negociações de paz

Volodymyr Zelensky afirmou que ainda existem visões diferentes sobre como resolver as disputas territoriais no âmbito de um futuro acordo de paz.Em entrevista à Bloomberg News, o presidente ucraniano disse que existem “visões dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia” sobre como resolver a questão, mas ainda não há "uma visão unificada sobre o Donbass”.Zelensky adiantou que a Ucrânia está a pressionar por um acordo separado sobre garantias de segurança por parte dos aliados ocidentais, principalmente dos EUA.“Há uma questão para a qual eu – e todos os ucranianos – queremos uma resposta: se a Rússia voltar a iniciar a guerra, o que farão os nossos parceiros?”, questionou Zelensky.Esta questão deverá ter tido um papel central na reunião desta segunda-feira de Zelensky em Londres com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz.Os quatro líderes estiveram reunidos, posaram para as fotografias, mas não adiantaram detalhes em relação ao que foi falado. No fundo, o encontro serviu essencialmente para mostrar o apoio à Ucrânia neste momento crucial para o país."É muito bom vê-los aqui, quase no quarto aniversário deste terrível conflito, num momento crítico na busca da paz", disse Starmer após receber os líderes na sua residência em Downing Street. "Estamos com a Ucrânia e, se houver um cessar-fogo, é necessário que seja justo e duradouro", acrescentou.Macron e Merz manifestaram ainda a sua determinação em prosseguir um plano firme, numa altura que o chanceler alemão descreveu como "decisiva... para todos nós". Zelensky destacou o equilíbrio delicado que as potências europeias precisam de alcançar ao tentar negociar melhores condições para o plano proposto pelos EUA. "Há algumas coisas que não podemos gerir sem os americanos, coisas que não podemos gerir sem a Europa, é por isso que precisamos de tomar algumas decisões importantes", disse Zelensky.Depois, o presidente ucraniano irá reunir-se, em Bruxelas, com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.Em comunicado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) dá conta de que o secretário-geral, Mark Rutte, vai receber o Presidente da Ucrânia e os dois principais representantes da União Europeia (UE) na residência oficial.Não estão previstas declarações e também não há indicações sobre o assunto ou a hora de início da reunião. Entretanto, Paula Pinho, porta-voz da presidente da Comissão Europeia disse que o encontro vai ser pela hora do jantar, sem adiantar mais detalhes.Ainda que não seja conhecido o motivo da reunião, deverá estar relacionado com as negociações em curso, mediadas pelos Estados Unidos da América, para tentar chegar a um cessar-fogo e eventualmente um acordo de paz.A questão territorial continua a ser a mais problemática nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia, disse esta segunda-feira à agência France-Presse um alto responsável próximo do dossiê.Segundo o alto responsável, que foi informado sobre as últimas rondas de negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América no fim de semana, aquela exigência “mantém-se e é a questão mais problemática”.“Vladimir Putin [presidente russo] não quer concluir um acordo sem território. Por isso, eles [russos] estão a analisar todas as opções para garantir que a Ucrânia cede território no Donbass, na região leste do país parcialmente ocupada pela Rússia, adiantou.A Rússia, que controla a maior parte dos Donbass, quer obter todo o território, uma exigência repetidamente rejeitada por Kiev. Segundo o responsável, Washington está a pressionar a Ucrânia para que aprove rapidamente um plano para terminar a guerra, mas Kiev "não pode aceitar tudo sem examinar os detalhes", acrescentou.Os Estados Unidos apresentaram há quase três semanas uma proposta inicial com 28 pontos, que a União Europeia e a Ucrânia consideraram que favorecia Moscovo, e que não incorporou contributos da União Europeia ou da Ucrânia.O plano previa, entre outras questões, o reconhecimento da soberania russa no Donbass e na Crimeia, anexada em 2014.Previa também a redução do exército ucraniano para 600.000 efetivos, menos 200.000 do que atualmente, e a renúncia da Ucrânia à adesão à NATO (Organização do Tratado Atlântico Norte, na sigla inglesa) inscrita na Constituição do país.Destinado a pôr fim ao conflito desencadeado pela ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, o plano foi alterado substancialmente após várias sessões de negociações com os ucranianos em Genebra (Suíça) e na Florida (EUA), para tentar alterar o texto em favor de Kiev.O documento foi apresentado na terça-feira ao presidente russo, durante uma visita a Moscovo do enviado presidencial norte-americano, Steve Witkoff, e do genro do presidente norte-americano e mediador informal, Jared Kushner. Após três dias de negociações na Florida entre as autoridades ucranianas e norte-americanas, não houve avanços significativos no sábado.No entanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu continuar as negociações em busca de uma "verdadeira paz", enquanto a Rússia tem feito novos ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia.A retirada do Donbass, a renúncia ucraniana a ingressar na NATO, as garantias de segurança e as reparações russas no pós-guerra são algumas das questões que dividem as duas partes nas negociações sob mediação dos Estados Unidos.A União Europeia não só criticou estas propostas, como também lamentou a exclusão do bloco comunitário europeu de todo o processo que possivelmente desenhará a arquitetura de segurança da Europa nos próximos anos.As autoridades ucranianas e russas encontraram-se com as de Washington em várias ocasiões e a Casa Branca está a redesenhar o plano, mas a UE continua a ser excluída.Em simultâneo, os países da União Europeia têm duas semanas para chegar a acordo sobre o financiamento para a Ucrânia para 2026 e 2027. Em cima da mesa está uma proposta apresentada na última quarta-feira pela Comissão Europeia com um enquadramento legal para a utilização dos recursos russos em território da UE que estão imobilizados por causa das sanções.No entanto, a proposta não reúne consenso entre os Estados-membros do bloco político-económico europeu.Dos 27 Estados-membros da UE, 23 são também Estados-membros da NATO e tanto a UE como a NATO concordaram em reforçar as sinergias em matérias de defesa e apoio à Ucrânia.A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que fez centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados.