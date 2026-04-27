Zelensky e Friedrich Merz inspecionaram este mês em Berlim modelos de drones que Ucrânia e Alemanha irão produzir em conjunto.
Zelensky e Friedrich Merz inspecionaram este mês em Berlim modelos de drones que Ucrânia e Alemanha irão produzir em conjunto.Presidência da Ucrânia
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Ucrânia alarga a sua diplomacia dos drones à Noruega e à Polónia

Kiev e Oslo vão produzir drones, devendo o exército ucraniano receber os primeiros este verão. Varsóvia anunciou a intenção de “construir uma frota de drones” com a ajuda do país vizinho.
Ana Meireles
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