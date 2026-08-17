Turista norte-americano morre atingido por um raio quando escalava o monte Etna

Um turista norte-americano, de 29 anos, morreu no domingo ao ser atingido por um raio quando escalava o monte Etna, na Sicília, Itália, informaram esta segunda-feira, 17 de agosto, as autoridades locais.

O turista foi surpreendido por uma tempestade numa zona que está restrita do Monte Etna devido à atividade vulcânica. Foi resgatado por volta das 20h00 de domingo (19h00 em Lisboa), tendo sido transportado de emergência de helicóptero para um hospital Cannizzaro, na Catânia, mas não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado na unidade hospitalar.

De acordo com o Corriere Della Sera, o turista do Kansas estava a escalar o monte Etna com o objetivo de se aproximar do cume, "quando foi atingido por uma descarga elétrica durante uma forte tempestade".

De referir que o Etna, o maior vulcão ativo na Europa, tem tido, nos últimos dias, erupções que têm atraído muitos turistas e provocado condicionamentos da atividade no aeroporto da Catânia, afetando milhares de passageiros.

Após nove dias de suspensão, o aeroporto da Catânia reabriu no passado sábado, mas as chegadas estão limitadas, pelo menos até terça-feira.

"Devido à atividade eruptiva do Etna e à consequente libertação de cinzas vulcânicas para a atmosfera, o encerramento do Setor B1 foi prolongado. Os voos de chegada estão parcialmente limitados a 10 aeronaves por hora até às 12h00 de amanhã, terça-feira, 18 de agosto. Não há restrições às partidas", lê-se no site do aeroporto da Catânia, que recomenda aos passageiros "que verifiquem o estado do seu voo junto da companhia aérea antes de se dirigirem ao aeroporto".