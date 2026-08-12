Etna é o maior vulcão ativo da Europa.
Etna é o maior vulcão ativo da Europa.ORIETTA SCARDINO / EPA
Internacional

Erupção do Etna obriga ao encerramento do aeroporto de Catânia

Cinzas vulcânicas levaram também ao fecho do aeroporto de Comiso, que estava a receber parte dos voos desviados. Catânia deverá permanecer encerrado até às 17h, hora de Lisboa.
DN/Lusa
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O aeroporto italiano da Catânia, na Sicília, vai estar encerrado até às 18:00 (17:00 em Lisboa) devido à erupção do monte Etna, que continua a expelir cinzas vulcânicas, anunciou esta quarta-feira, 12 de agosto, a empresa gestora.

O aeroporto de Comiso, também situado na Sicília, para onde parte do tráfego aéreo tem sido desviado desde o início da atividade vulcânica na semana passada, também foi encerrado esta manhã devido às cinzas.

Nos últimos dias, o aeroporto da Catânia tem sofrido perturbações e encerramentos devido à erupção do monte Etna.

A atividade do Etna, de onde se desprende uma densa nuvem de fumos e cinzas, está a ser monitorizada pelo Instituto de Geofísica e Vulcanologia italiano, que filma o vulcão e divulga as imagens no portal na Internet.

Com 3.324 metros de altitude, o Etna é o vulcão ativo mais alto da Europa e registou numerosas erupções ao longo dos últimos 500.000 anos.

Em 2024, cerca de 12 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto internacional da Catânia, que serve a parte oriental da ilha, um dos destinos turísticos mais procurados de Itália.

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