Erupção do Etna obriga ao encerramento do aeroporto de Catânia

O aeroporto italiano da Catânia, na Sicília, vai estar encerrado até às 18:00 (17:00 em Lisboa) devido à erupção do monte Etna, que continua a expelir cinzas vulcânicas, anunciou esta quarta-feira, 12 de agosto, a empresa gestora.

O aeroporto de Comiso, também situado na Sicília, para onde parte do tráfego aéreo tem sido desviado desde o início da atividade vulcânica na semana passada, também foi encerrado esta manhã devido às cinzas.

Nos últimos dias, o aeroporto da Catânia tem sofrido perturbações e encerramentos devido à erupção do monte Etna.

A atividade do Etna, de onde se desprende uma densa nuvem de fumos e cinzas, está a ser monitorizada pelo Instituto de Geofísica e Vulcanologia italiano, que filma o vulcão e divulga as imagens no portal na Internet.

Com 3.324 metros de altitude, o Etna é o vulcão ativo mais alto da Europa e registou numerosas erupções ao longo dos últimos 500.000 anos.

Em 2024, cerca de 12 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto internacional da Catânia, que serve a parte oriental da ilha, um dos destinos turísticos mais procurados de Itália.