Vulcão é um dos mais ativos da Europa.
Vulcão é um dos mais ativos da Europa.Giuseppe Distefano / Etna Walk / AFP
Internacional

Aeroporto na Sicília suspende todos os voos devido à erupção do Etna

"Todas as operações de voos de chegada permanecem suspensas e as partidas estão totalmente bloqueadas, pelo menos até as 18h", explica o aeroporto da Catânia, em nota publicada no site.
Amanda Lima
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O Aeroporto de Catânia, na Sicília, suspendeu todas as operações esta segunda-feira, 6 de julho, devido à erupção do vulcão Etna. O aviso foi publicado no site oficial da infraestrutura.

Para já, a suspensão mantém-se em vigor até às 18:00 locais (17:00 em Lisboa). "Na sequência da atividade vulcânica registada durante a noite entre domingo, 5 de julho, e segunda-feira, 6 de julho, todas as operações de chegada permanecem suspensas e as partidas estão totalmente bloqueadas, pelo menos até às 18:00", lê-se no comunicado publicado pelo aeroporto.

A administração recomenda que os passageiros não se desloquem ao aeroporto sem antes consultarem o estado dos respetivos voos junto das companhias aéreas. "Os passageiros são gentilmente convidados a não se dirigirem ao aeroporto sem antes verificarem o estado dos seus voos junto das respetivas companhias aéreas", refere o comunicado.

O aeroporto acrescenta ainda que "mais informações serão divulgadas em breve". O que afeta a visibilidade é o alto índice de fumo do vulcão. A lava está a escorrer montanha abaixo. Não há registo de feridos, de acordo com a agência italiana Ansa.

O Etna é um dos vulcões mais ativos da Europa.

*Em atualização

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Vulcão Etna entra de novo em atividade e encerra aeroporto na Sicília
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