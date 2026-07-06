Aeroporto na Sicília suspende todos os voos devido à erupção do Etna

O Aeroporto de Catânia, na Sicília, suspendeu todas as operações esta segunda-feira, 6 de julho, devido à erupção do vulcão Etna. O aviso foi publicado no site oficial da infraestrutura.Para já, a suspensão mantém-se em vigor até às 18:00 locais (17:00 em Lisboa). "Na sequência da atividade vulcânica registada durante a noite entre domingo, 5 de julho, e segunda-feira, 6 de julho, todas as operações de chegada permanecem suspensas e as partidas estão totalmente bloqueadas, pelo menos até às 18:00", lê-se no comunicado publicado pelo aeroporto.A administração recomenda que os passageiros não se desloquem ao aeroporto sem antes consultarem o estado dos respetivos voos junto das companhias aéreas. "Os passageiros são gentilmente convidados a não se dirigirem ao aeroporto sem antes verificarem o estado dos seus voos junto das respetivas companhias aéreas", refere o comunicado.O aeroporto acrescenta ainda que "mais informações serão divulgadas em breve". O que afeta a visibilidade é o alto índice de fumo do vulcão. A lava está a escorrer montanha abaixo. Não há registo de feridos, de acordo com a agência italiana Ansa.O Etna é um dos vulcões mais ativos da Europa.*Em atualização.Vulcão Etna entra de novo em atividade e encerra aeroporto na Sicília