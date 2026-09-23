Trump recebe Xi à chegada a Washington para primeira visita do presidente chinês em mais de uma década

O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou esta quarta-feira, 23 de setembro, a Washington, onde foi excecionalmente recebido pelo anfitrião Donald Trump junto ao avião, na sua primeira visita aos Estados Unidos em mais de uma década.

Num gesto raro para um Presidente norte-americano, Trump foi até à pista na Base Aérea Andrews, nos arredores de Washington, para saudar o homólogo, em vez de esperar que o convidado chegasse à Casa Branca, na sua primeira visita de Estado à capital.

Empenhado em homenagear o líder chinês, o Presidente norte-americano e a primeira-dama, Melania Trump, participaram na cerimónia de chegada de Xi e da sua mulher, Peng Liyuan, no início de uma visita de três dias que promete ser repleta de pompa, mesmo para os padrões da Casa Branca.

A visita de Estado — que inclui um jantar oficial na Casa Branca na quinta-feira — pretende retribuir a grandiosidade cerimonial que marcou a visita de Trump à China, em maio.