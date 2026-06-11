Trump manda suspender ataques de hoje ao Irão e indica que acordo está próximo

Os novos ataques ao Irão esta noite estão suspensos, afirmou Donald Trump esta tarde, 11 de junho. Como é habitual, o presidente dos Estados Unidos recorreu ao Truth Social para fazer o anúncio.“Considerando que as discussões com a República Islâmica do Irão foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite”, escreveu Trump.Segundo o chefe de estado, países que negoceiam o acordo aprovaram as medidas. "As discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito quanto em detalhes, aprovados por todas as partes envolvidas, incluindo os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros", citou,Trump remeteu para mais tarde outras novidades. "O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor até que esta transação seja finalizada — a data e o local da assinatura serão anunciados em breve", citou.Mais cedo, o presidente americano havia anunciado ataques "com muita força esta noite". Disse ainda que os Estados Unidos vão assumir o controlo da Ilha de Kharg. As novas ameaças surgiram depois de mais uma noite ataques norte-americanos contra o Irão, alertando que os ataques poderiam ser retomados se um acordo não for alcançado..Trump anuncia que adiou ataque ao Irão planeado para esta terça-feira, "a pedido dos países do Golfo".Trump diz que acordo entre EUA e Irão está quase negociado e inclui reabertura do Estreito de Ormuz