Trump anuncia que adiou ataque ao Irão planeado para esta terça-feira, "a pedido dos países do Golfo"

Donald Trump afirmou que resolveu adiar um ataque ao Irão planeado para esta terça-feira, a pedido dos líderes dos países aliados no Golfo, e promete que os Estados Unidos estão prontos para um "ataque em grande escala" caso as conversações de paz falhem.Numa publicação na sua plataforma Truth Social, Trump escreveu que estão em curso "negociações sérias" com o Irão e que os países do Golfo acreditam que "será fechado um acordo"."Este acordo incluirá, e isto é importante, NENHUMA ARMA NUCLEAR PARA O IRÃO!", vincou.Porém, acrescentou que os EUA estão prontos para um "ataque total e em grande escala ao Irão, a qualquer momento, caso não seja alcançado um acordo aceitável"."Foi-me pedido pelo Emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, pelo Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e pelo Presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para adiar o nosso planeado ataque militar contra a República Islâmica do Irão, que estava agendado para amanhã. Isto porque estão em curso negociações sérias e, na sua opinião, enquanto grandes líderes e aliados, será assinado um acordo, que será muito aceitável para os Estados Unidos da América, bem como para todos os países do Médio Oriente e de outras regiões. Este acordo incluirá, e é importante salientar, a proibição de armas nucleares para o Irão! Com base no meu respeito pelos líderes acima mencionados, instruí o Secretário da Guerra, Pete Hegseth, o Chefe do Estado-Maior Conjunto, General Daniel Caine, e as Forças Armadas dos Estados Unidos, de que NÃO realizaremos o ataque programado contra o Irão amanhã, mas instruí-os ainda a estarem preparados para prosseguir com um ataque em grande escala contra o Irão, a qualquer momento, caso não seja alcançado um acordo aceitável", pode ler-se..Irão partilha com os EUA proposta revista para acabar com a guerra.Trump avisa Irão para aceitar condições para acordo de paz: "O relógio está a contar. É melhor mexerem-se"