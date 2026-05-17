Trump avisa Irão para aceitar condições para acordo de paz: "O relógio está a contar. É melhor mexerem-se"
FOTO: EPA/JIM LO SCALZO
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Trump avisa Irão para aceitar condições para acordo de paz: "O relógio está a contar. É melhor mexerem-se"

O presidente dos EUA lembra que "o relógio está a contar" e pressiona o Irão a aceitar as condições propostas para um acordo de paz. Trump havia sinalizado que esta é a "calma antes da tempestade".
Tomás Gonçalves Pereira
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Donald Trump voltou a avisar este domingo, 17 de maio, o Irão para aceitar, a breve trecho, as condições propostas pelos EUA tendo em vista um acordo de paz.

"Para o Irão, o relógio está a contar", pode ler-se numa publicação realizada pelo próprio na rede social Truth Social, este domingo. "É melhor mexerem-se, rápido, ou não vai restar nada deles", prosseguiu o presidente norte-americano escreveu.

Horas antes, o próprio havia feito uma publicação alertando para a "calma antes da tempestade", no que pareceu ser um aviso de que estão a caminho mais ataques ao Irão, após uma fase menos intensa no conflito. A publicação incluía uma representação do próprio, feita com Inteligência Artificial, mas já não estava visível às 19h52 deste domingo.

O principal fator de desacordo passa pelo enriquecimento de urânio, que permitiria ao Irão construir armas nucleares. Para os EUA, a interrupção do programa nuclear iraniano é uma condição absolutamente necessária para que haja acordo. Para o Irão, no entanto, é imperativo manter tudo como está.

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