Trump avisa Irão para aceitar condições para acordo de paz: "O relógio está a contar. É melhor mexerem-se"

Donald Trump voltou a avisar este domingo, 17 de maio, o Irão para aceitar, a breve trecho, as condições propostas pelos EUA tendo em vista um acordo de paz."Para o Irão, o relógio está a contar", pode ler-se numa publicação realizada pelo próprio na rede social Truth Social, este domingo. "É melhor mexerem-se, rápido, ou não vai restar nada deles", prosseguiu o presidente norte-americano escreveu.Horas antes, o próprio havia feito uma publicação alertando para a "calma antes da tempestade", no que pareceu ser um aviso de que estão a caminho mais ataques ao Irão, após uma fase menos intensa no conflito. A publicação incluía uma representação do próprio, feita com Inteligência Artificial, mas já não estava visível às 19h52 deste domingo.O principal fator de desacordo passa pelo enriquecimento de urânio, que permitiria ao Irão construir armas nucleares. Para os EUA, a interrupção do programa nuclear iraniano é uma condição absolutamente necessária para que haja acordo. Para o Irão, no entanto, é imperativo manter tudo como está..Médio Oriente. Ataque com drones atinge central nuclear nos Emirados Árabes Unidos