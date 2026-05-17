Médio Oriente. Ataque com drones atinge central nuclear nos Emirados Árabes Unidos

O cessar-fogo declarado no Golfo continua extremamente frágil. Este domingo, 17 de maio, um ataque com drones atingiu uma central de energia nuclear nos Emirados Árabes Unidos (EAU).Segundo reporta a agência de notícias AP, seguiu-se um incêndio no local. Nenhum país ou entidade reivindicou publicamente o ataque, imediatamente após o mesmo acontecer. Abu Dhabi não atribuiu culpas, assim como não reportou quaisquer feridos e indicou que os níveis de radiação permaneceram estáveis.O regulador dos EAU para o nuclear fez saber que "todas as unidades estão a operar como normal", através de uma publicação na rede social X.Recorde-se que este país é aliado de Israel e dos EUA, na medida em que dá guarida a militares de ambas as nações e conta com uma base militar norte-americana no respetivo território. Recorde-se que Donald Trump declarou um cessar-fogo entre EUA e os países do Golfo, nomeadamente o Irão. Oficialmente, o mesmo continua em vigor, ainda que se registem vários ataques de ambos os lados.A central nuclear em questão tem a capacidade de providenciar um quarto da energia consumida pelos EAU, pelo que tem um peso acentuado no setor energético daquela economia. .EUA exigem ao Irão entrega de urânio enriquecido e limitação do programa nuclear