EUA exigem ao Irão entrega de urânio enriquecido e limitação do programa nuclear

Os Estados Unidos exigiram ao Irão a entrega do urânio altamente enriquecido e a limitação do programa nuclear a uma única instalação ativa como condições para avançar as negociações de paz, indicou este domingo fonte oficial iraniana.Segundo reporta a agência noticiosa estatal iraniana Fars, ligada à Guarda Revolucionária, Washington exige também a renúncia a compensações por danos de guerra.A Fars adiantou que a administração norte-americana respondeu à mais recente proposta de Teerão com várias exigências, entre elas a entrega, por parte do Irão, de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, podendo a República Islâmica manter ativa apenas uma instalação nuclear.Além disso, a Fars indicou que, segundo a proposta, Washington não pagará qualquer indemnização ou compensação ao Irão pelos danos de guerra, nem desbloqueará sequer 25% dos ativos iranianos congelados no estrangeiro, como exige Teerão.A agência acrescentou que os Estados Unidos condicionam o fim da guerra em todas as frentes ao avanço das negociações com o Irão.Segundo a Fars, mesmo que Teerão aceitasse estas condições, a ameaça de uma nova agressão por parte dos Estados Unidos e de Israel manter-se-ia.A informação surge um dia após a visita a Teerão do ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, alegadamente com o objetivo de transmitir uma mensagem dos Estados Unidos ao Irão.Segundo a agência estatal iraniana, o Irão tinha anteriormente condicionado qualquer negociação sobre o programa nuclear ao fim da guerra em todas as frentes, ao levantamento das sanções impostas contra o país, à libertação dos fundos iranianos bloqueados, a compensações pelos danos de guerra e ao reconhecimento da soberania iraniana sobre o estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial.Na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou “inaceitável” e “um pedaço de lixo” a proposta de Teerão, afirmando que a trégua entre as partes, em vigor desde 8 de abril, era “incrivelmente frágil”.Sexta-feira, à margem da reunião ministerial dos BRICS, em Nova Deli, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, declarou que, apesar do impasse nas negociações formais, os dois países continuam a trocar mensagens, embora “lentamente”. .Trump quer um novo acordo com o Irão, mas o que dizia o de Obama que ele rasgou?.EUA e Irão contrariam notícias de acordo com críticas e ameaças