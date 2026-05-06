Cartaz no centro de Teerão faz referência ao Estreito de Ormuz e exibe as palavras em persa: “Para sempre nas mãos do Irão”.
Cartaz no centro de Teerão faz referência ao Estreito de Ormuz e exibe as palavras em persa: “Para sempre nas mãos do Irão”. FOTO: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

EUA e Irão contrariam notícias de acordo com críticas e ameaças

Trump ameaçou bombardear o Irão com “uma intensidade muito maior do que antes” caso não haja acordo. Principal negociador iraniano diz que os EUA querem forçar a “rendição” de Teerão.
Ana Meireles
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