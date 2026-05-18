Irão partilha com os EUA proposta revista para acabar com a guerra

Numa altura em que Donald Trump renovou as ameaças contra o Irão para que aceite as condições de um acordo de paz, o regime de Teerão apresentou uma proposta revista aos EUA para acabar com a guerra, avança esta segunda-feira, 18 de maio, a Reuters, que cita uma fonte do Paquistão, país que tem servido de mediador neste conflito.De acordo com a fonte paquistanesa, não há muito tempo para colmatar as divergências entre os dois países, adiantando que tanto os EUA como o Irão "continuam a mudar as regras do jogo". O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou esta segunda-feira que o país respondeu à mais recente proposta norte-americana. "Como anunciámos ontem [domingo], as nossas preocupações foram transmitidas ao lado americano", disse Esmaeil Baqaei, citado pela AFP, durante uma conferência de imprensa.O responsável iraniano adiantou que as negociações entre os dois países "continuam através do mediador paquistanês", sem, no entanto, revelar mais informações sobre o processo negocial.Classificando o conflito como "ilegal e infundado", Baqaei defendeu as exigências de Teerão, que incluem a libertação dos ativos iranianos congelados no estrangeiro, o levantamento de sanções e o pagamento, por parte dos EUA, de reparações de guerra"Os pontos levantados são exigências iranianas que têm sido firmemente defendidas pela equipa de negociação iraniana em todas as rondas de negociações", afirmou.Perante a possibilidade de um novo confronto militar, Esmaeil Baqaei garantiu que o Irão está "totalmente preparado para qualquer eventualidade".O presidente dos EUA, recorde-se, renovou as ameaças contra o Irão ao avisar que "o relógio está a contar" para que o regime de Teerão aceite as condições para um acordo de paz. "É melhor mexerem-se, rápido, ou não vai restar nada deles. O tempo é essencial", avisou, no domingo, Donald Trump numa mensagem publicada na Truth Social. . Segundo a agência noticiosa estatal iraniana Fars, que cita fonte oficial, os EUA exigiram ao Irão a entrega do urânio altamente enriquecido e a limitação do programa nuclear a uma única instalação ativa como condições para avançar as negociações de paz. Washington exige também a renúncia a compensações por danos de guerra.A Fars adiantou que a administração norte-americana respondeu à mais recente proposta de Teerão com várias exigências, entre elas a entrega, por parte do Irão, de 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, podendo a República Islâmica manter ativa apenas uma instalação nuclear.Além disso, a Fars indicou que, segundo a proposta, Washington não pagará qualquer indemnização ou compensação ao Irão pelos danos de guerra, nem desbloqueará sequer 25% dos ativos iranianos congelados no estrangeiro, como exige Teerão.A agência acrescentou que os Estados Unidos condicionam o fim da guerra em todas as frentes ao avanço das negociações com o Irão.Segundo a Fars, mesmo que Teerão aceitasse estas condições, a ameaça de uma nova agressão por parte dos EUA e de Israel manter-se-ia.Com Lusa .EUA exigem ao Irão entrega de urânio enriquecido e limitação do programa nuclear.Trump avisa Irão para aceitar condições para acordo de paz: "O relógio está a contar. É melhor mexerem-se".FMI alerta para momento “muito crítico” da economia mundial devido à guerra no Irão