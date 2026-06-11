O Presidente norte-americano, Donald Trump
O Presidente norte-americano, Donald TrumpEPA/SAMUEL CORUM / POOL
Internacional

Trump avisa que Estados Unidos vão atacar o Irão "com muita força esta noite"

O presidente norte-americano assegurou ainda que os Estados Unidos vão assumir o controlo da Ilha de Kharg.
David Pereira
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Donald Trump promete que os Estados Unidos vão atacar o Irão "com muita força" na noite desta quinta-feira, 11 de junho.

"Os Estados Unidos atacarão o Irão (cuja Marinha, Força Aérea, Radar, Defesa Antiaérea e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte da sua capacidade ofensiva, foram DESTRUÍDAS!), com muita força esta noite", começou por escrever o presidente norte-americano na rede social Truth Social.

O líder da Casa Branca assegurou ainda que os Estados Unidos vão assumir o controlo da Ilha de Kharg.

"Em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, e assumiremos o controlo total dos seus mercados de petróleo e gás, tal como fizemos com a Venezuela, o que está a funcionar brilhantemente tanto para a Venezuela como para os América. Obrigado pela sua atenção a este assunto!", afirmou.

Estas novas ameaças surgem depois de mais uma noite ataques norte-americanos contra o Irão. Trump alertou que estes ataques podem ser retomados se um acordo não for alcançado.

O Presidente norte-americano, Donald Trump
Irão diz que vai converter Médio Oriente "num inferno" para os EUA

O Comandante da força aeroespacial da Guarda da Revolução Islâmica afirmou esta quinta-feira que o Irão vai transformar o Médio Oriente "num inferno" para os Estados Unidos.

As forças armadas dos EUA lançaram novos ataques contra "múltiplos alvos" em território iraniano em "resposta a agressões" do Irão por volta das 0:30 desta quinta-feira em Teerão (21:00 de quarta-feira em Lisboa), anunciou o Comando Central norte-americano (Centcom).

Em retaliação, a Guarda da Revolução Islâmica iraniana lançou drones e mísseis contra bases norte-americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia durante a madrugada de quinta-feira, noticiou a agência Fars.

Entretanto, o Exército iraniano anunciou o encerramento "total" do estreito de Ormuz a todo o tipo de embarcações, avisando que irá disparar contra qualquer navio que tente atravessar a via estratégica para o comércio mundial de petróleo.

"O estreito de Ormuz foi encerrado por completo a todo o tipo de embarcações, incluindo navios comerciais", afirmou o Quartel-General Central Jatam al Anbiya, em comunicado citado pela agência Tasnim.

Em sentido contrário, os Estados Unidos negaram que este bloqueio esteja em vigor, garantindo que os navios comerciais continuam a transitar. "Esta noite, os navios comerciais prosseguem a passagem para dentro e fora do estreito de Ormuz", indicou o Centcom numa breve nota.

Embora os dois países estejam a discutir um acordo de paz mediado por países como o Paquistão, os ataques intensificaram-se esta semana, com os Estados Unidos a justificarem inicialmente a ofensiva com o derrube de um helicóptero no estreito de Ormuz na terça-feira.

Aliás, esta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão admitiu que o cessar-fogo deixou de ter sentido após os ataques aéreos dos Estados Unidos, os quias considera uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas.

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