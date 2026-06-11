Trump avisa que Estados Unidos vão atacar o Irão "com muita força esta noite"

Donald Trump promete que os Estados Unidos vão atacar o Irão "com muita força" na noite desta quinta-feira, 11 de junho. "Os Estados Unidos atacarão o Irão (cuja Marinha, Força Aérea, Radar, Defesa Antiaérea e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte da sua capacidade ofensiva, foram DESTRUÍDAS!), com muita força esta noite", começou por escrever o presidente norte-americano na rede social Truth Social. O líder da Casa Branca assegurou ainda que os Estados Unidos vão assumir o controlo da Ilha de Kharg. "Em algum momento num futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, e assumiremos o controlo total dos seus mercados de petróleo e gás, tal como fizemos com a Venezuela, o que está a funcionar brilhantemente tanto para a Venezuela como para os América. Obrigado pela sua atenção a este assunto!", afirmou..Estas novas ameaças surgem depois de mais uma noite ataques norte-americanos contra o Irão. Trump alertou que estes ataques podem ser retomados se um acordo não for alcançado. .Irão diz que vai converter Médio Oriente "num inferno" para os EUA.O Comandante da força aeroespacial da Guarda da Revolução Islâmica afirmou esta quinta-feira que o Irão vai transformar o Médio Oriente "num inferno" para os Estados Unidos.As forças armadas dos EUA lançaram novos ataques contra "múltiplos alvos" em território iraniano em "resposta a agressões" do Irão por volta das 0:30 desta quinta-feira em Teerão (21:00 de quarta-feira em Lisboa), anunciou o Comando Central norte-americano (Centcom).Em retaliação, a Guarda da Revolução Islâmica iraniana lançou drones e mísseis contra bases norte-americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia durante a madrugada de quinta-feira, noticiou a agência Fars.Entretanto, o Exército iraniano anunciou o encerramento "total" do estreito de Ormuz a todo o tipo de embarcações, avisando que irá disparar contra qualquer navio que tente atravessar a via estratégica para o comércio mundial de petróleo."O estreito de Ormuz foi encerrado por completo a todo o tipo de embarcações, incluindo navios comerciais", afirmou o Quartel-General Central Jatam al Anbiya, em comunicado citado pela agência Tasnim.Em sentido contrário, os Estados Unidos negaram que este bloqueio esteja em vigor, garantindo que os navios comerciais continuam a transitar. "Esta noite, os navios comerciais prosseguem a passagem para dentro e fora do estreito de Ormuz", indicou o Centcom numa breve nota.Embora os dois países estejam a discutir um acordo de paz mediado por países como o Paquistão, os ataques intensificaram-se esta semana, com os Estados Unidos a justificarem inicialmente a ofensiva com o derrube de um helicóptero no estreito de Ormuz na terça-feira.Aliás, esta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão admitiu que o cessar-fogo deixou de ter sentido após os ataques aéreos dos Estados Unidos, os quias considera uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas..Trump lança novos ataques após ameaçar Irão que iria "pagar" por demorar a negociar. Teerão retalia contra alvos dos EUA na região