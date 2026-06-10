Trump: do acordo “muito próximo” com o Irão à ameaça de que “vão pagar” por demorar a negociar

O presidente dos EUA, Donald Trump, parece ter-se finalmente cansado de dizer que um acordo com o Irão era uma questão de “um ou dois dias” ou estava “muito próximo” - segundo uma contagem da CNN terá dito algo do género pelo menos 38 vezes. Mas, depois de mais uma troca de ataques durante a noite, no rescaldo de Teerão ter alegadamente causado a queda de um helicóptero Apache, Trump escreveu que os iranianos são só conversa, “demoraram demasiado tempo a negociar um acordo que teria sido ótimo para eles” e agora “vão pagar o preço”. A 7 de abril, depois de ter feito um ultimato ao Irão e ameaçado destruir pontes e centrais elétricas do país, Trump anunciou o início de um cessar-fogo de duas semanas para permitir que “um acordo seja finalizado e consumado”. Mas mais de dois meses depois, e apesar de ter repetido em várias ocasiões que um acordo estava próximo e que Teerão estava desejoso de o fazer, Trump mudou o discurso. “O Irão só fala e não age. O bully do Médio Oriente está MORTO. Eles demoraram demasiado tempo a negociar um negócio que teria sido ótimo para eles, e agora terão de pagar o preço!!!”, escreveu Trump na Truth Social. .Trump diz que iranianos "demoraram demasiado tempo a negociar" e agora "vão pagar o preço".Mais tarde, questionado pelos jornalistas na Casa Branca sobre o que queria dizer com isso, o presidente deixou claro que iria voltar a atacar o Irão “com força” durante esta noite [de quarta para quinta-feira] - tal como já tinha feito na véspera. Na noite de terça para quarta-feira, os EUA atacaram o sul do Irão - foram os piores ataques desde o cessar-fogo -, depois de o presidente acusar Teerão de ter abatido um helicóptero no Estreito de Ormuz. Ambos os pilotos foram resgatados. .Trump anuncia que Irão abateu helicóptero Apache sobre o Estreito de Ormuz. Tripulantes salvos por drone.Os norte-americanos dizem ter atacado instalações de comunicações e radares, mas Teerão indicou mais tarde que infraestruturas civis também foram atingidas, nomeadamente dois reservatórios de água em Bamani.Em retaliação, os Guardas da Revolução alegaram ter atacado 21 alvos norte-americanos na região, usando drones contra a Quinta Frota dos EUA, no Bahrein, e visando também a base aérea de Ali Al Salem, no Koweit, e a de Azraq, na Jordânia. Neste último caso disseram ter usado mísseis de longo alcance e atingido um hangar para caças F-35. As autoridades locais destes países disseram que todos os projéteis foram intercetados. O Irão avisou entretanto que iria rever as negociações. “Após os acontecimentos da noite passada, devemos analisar a situação atual. O processo diplomático não se desenrola no vazio e, para que qualquer processo diplomático avance, é necessário um clima mínimo de trabalho”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ismail Baghaei, à agência de notícias IRNA. Ao mesmo tempo, contudo, fontes disseram à agência Reuters que os negociadores do Qatar tinham viajado para Teerão, após consultas com os EUA. Uma informação não confirmada por nenhum dos lados. “Vamos ver o que acontece, mas ontem atacámos forte e hoje vamos atacar forte também... E vamos ver o que acontece com o acordo. Estivemos muito perto de o fechar, mas eles continuam a enrolar-nos, continuam a tentar fazer-nos de parvos porque lidaram com presidentes muito estúpidos”, disse Trump nas declarações na Sala Oval, referindo-se aos antecessores democratas. Numa entrevista à Fox News, mais cedo, o presidente tinha falado em atingir as pontes e centrais elétricas (repetindo a ameaça do passado)..Netanyahu chama Erdogan de "ditador antissemita" após líder turco dizer que "Israel tem de ser travado"