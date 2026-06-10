Presidente dos EUA, Donald Trump.
Presidente dos EUA, Donald Trump.EPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Trump: do acordo “muito próximo” com o Irão à ameaça de que “vão pagar” por demorar a negociar

Presidente dos EUA deixou claro que iria voltar a atacar, depois de já ter retaliado pelo abate de um helicóptero 'Apache', levando Teerão a atingir bases norte-americanas na região.
Susana Salvador
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