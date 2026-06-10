Trump diz que iranianos "demoraram demasiado tempo a negociar" e agora "vão pagar o preço"

O presidente dos EUA, Donald Trump, diz que os iranianos "demoraram demasiado tempo a negociar um acordo que teria sido ótimo para eles" pelo que "agora vão pagar o preço".A ameaça de Trump foi feita num mensagem na Truth Social, em que diz que o "bully do Médio Oriente está MORTO". ."As Forças Armadas do Irão estão um completo caos. Grande parte delas, como a Marinha e a Força Aérea, já nem sequer existem – foram completamente derrotadas. O Irão só fala e não age", escreveu o presidente norte-americano, depois de mais uma noite de troca de ataques entre EUA e Irão. Isto depois de Trump alegar que Teerão abateu um helicóptero Apache norte-americano. Depois do ataque dos EUA no sul do Irão, Teerão retaliou atacando a Quinta Frota no Bahrein e uma base aérea na Jordânia, enquanto o Kuwait informou ter sofrido um ataque iraniano.A Fox News, citando uma entrevista telefónica com o presidente norte-americano, noticiou que Trump está "perto de ordenar novos ataques contra centrais elétricas e pontes iranianas" em resposta à alegada relutância do Irão em negociar."Posso continuar" os ataques, terá dito o presidente, segundo a Fox News. "Tiveram a hipótese de assinar um acordo e sobreviver."Trump acrescentou que Teerão tem "enrolado os EUA" nas conversações de paz, que, no final, fizeram poucos progressos. Isto depois de estar a dizer há várias semanas que um acordo estaria próximo. .EUA retaliam contra o Irão. Ataques "muito poderosos", diz Trump.Trump anuncia que Irão abateu helicóptero Apache sobre o Estreito de Ormuz. Tripulantes salvos por drone