Trump diz que acordo entre EUA e Irão está quase negociado e inclui reabertura do Estreito de Ormuz
Foto: EPA/KENA BETANCUR
Internacional

Trump diz que acordo entre EUA e Irão está quase negociado e inclui reabertura do Estreito de Ormuz

Presidente dos EUA fez anúncio na sua rede Truth Social, mas sem revelar mais pormenores. Anúncio seguiu-se a telefonemas com aliados do Golfo e com Israel.
Helena Tecedeiro
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"Foi já amplamente negociado um acordo, sujeito a finalização, entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irão e vários outros países", anunciou Donald Trump na sua rede Truth Social. O presidente dos EUA garantiu ainda que "para além de muitos outros elementos do Acordo, o Estreito de Ormuz será aberto".

De acordo com a mesma publicação, o anúncio de Donald Trump surge após conversas telefónicas com os seus aliados do Golfo Pérsico e com Israel. "Os últimos pormenores e detalhes do acordo estão atualmente a ser discutidos e serão anunciados em breve", acrescentou ainda o presidente dos EUA.

Mais cedo, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, dissera à televisão estatal que as posições dos EUA e do Irão tinham vindo a aproximar-se na última semana, mas advertiu que isso não significava que se chegasse a acordos sobre questões fundamentais e acusou os americanos de "declarações contraditórias".

O anúncio surgiu depois de uma fonte paquistanesa ter afirmado à Reuters que o Irão e o Paquistão tinham apresentado aos EUA uma proposta revista para pôr fim à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.

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"No Golfo Pérsico além da grande fortaleza de Ormuz os portugueses ainda construíram uma outra em Mascate"

As negociações entre os EUA e o Irão avançaram nos últimos dias, com a mediação de outros países do Médio Oriente. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deu a entender repetidamente no sábado que haveria "novidades", enquanto Trump continuava a ameaçar atacar o Irão.

O cessar-fogo entre EUA e Irão foi instaurado no início de abril. Mas nas últimas semanas parecia estar num impasse. Na sexta-feira, Trump publicou na Truth Social que não iria ao casamento do seu filho Donald Jr. este fim de semana, para poder permanecer em Washington "durante este período importante".

Na semana passada, o presidente dos EUA tinha afirmado que a trégua estava "ligada às máquinas" depois de ter rejeitado as exigências de Teerão, classificando-as de "totalmente inaceitáveis".

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