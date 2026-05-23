Trump diz que acordo entre EUA e Irão está quase negociado e inclui reabertura do Estreito de Ormuz

"Foi já amplamente negociado um acordo, sujeito a finalização, entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irão e vários outros países", anunciou Donald Trump na sua rede Truth Social. O presidente dos EUA garantiu ainda que "para além de muitos outros elementos do Acordo, o Estreito de Ormuz será aberto". De acordo com a mesma publicação, o anúncio de Donald Trump surge após conversas telefónicas com os seus aliados do Golfo Pérsico e com Israel. "Os últimos pormenores e detalhes do acordo estão atualmente a ser discutidos e serão anunciados em breve", acrescentou ainda o presidente dos EUA. Mais cedo, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baqaei, dissera à televisão estatal que as posições dos EUA e do Irão tinham vindo a aproximar-se na última semana, mas advertiu que isso não significava que se chegasse a acordos sobre questões fundamentais e acusou os americanos de "declarações contraditórias".O anúncio surgiu depois de uma fonte paquistanesa ter afirmado à Reuters que o Irão e o Paquistão tinham apresentado aos EUA uma proposta revista para pôr fim à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.."No Golfo Pérsico além da grande fortaleza de Ormuz os portugueses ainda construíram uma outra em Mascate".As negociações entre os EUA e o Irão avançaram nos últimos dias, com a mediação de outros países do Médio Oriente. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deu a entender repetidamente no sábado que haveria "novidades", enquanto Trump continuava a ameaçar atacar o Irão.O cessar-fogo entre EUA e Irão foi instaurado no início de abril. Mas nas últimas semanas parecia estar num impasse. Na sexta-feira, Trump publicou na Truth Social que não iria ao casamento do seu filho Donald Jr. este fim de semana, para poder permanecer em Washington "durante este período importante".Na semana passada, o presidente dos EUA tinha afirmado que a trégua estava "ligada às máquinas" depois de ter rejeitado as exigências de Teerão, classificando-as de "totalmente inaceitáveis"..Frota “mosquito” iraniana ameaça a segurança no Estreito de Ormuz