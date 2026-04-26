Frota “mosquito” iraniana ameaça a segurança no Estreito de Ormuz
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Frota “mosquito” iraniana ameaça a segurança no Estreito de Ormuz

Com a Marinha iraniana destruída, os Guardas da Revolução têm recorrido a um enxame de pequenas embarcações velozes e fáceis de manobrar para perturbar o tráfego naquela via marítima por onde passa 20% do petróleo e gás natural do mundo.
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