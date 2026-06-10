Trump lança novos ataques ao Irão

Novos ataques foram lançados pelos Estados Unidos ao Irão esta noite, avançou o comando central americano. "As forças do Comando Central dos EUA iniciaram hoje, às 17h15 (horário do leste dos EUA), ataques adicionais de autodefesa contra múltiplos alvos no Irão, sob ordens do Comandante-em-Chefe. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irão", lê-se em comunicado na rede social X..Os ataques foram relatados pela mídia iraniana, que fala em sons à distância na ilha de Kish e atividades de defesa aérea na zona oeste de Teerão, segundo a Reuters. Sons também foram ouvidos no Estreito de Ormuz.Mais cedo, o presidente Donald Trump afirmou que os EUA lançariam uma nova onda de ataques, já Teerão estava a demorar em definir o acordo. “Vamos atacá-los, atacá-los com muita força”, afirmou Trump no Salão Oval. “Atacamos com força ontem. Vamos atacá-los com força novamente hoje, caso vocês não estejam assistindo, caso não liguem a televisão, e veremos o que acontece com o acordo.”O secretário da Defesa, Pete Hegseth, afirmou que forças armadas "estarão ocupadas esta noite" no Irão. A declaração ocorreu após uma visita ao quartel-general do Comando Central dos EUA em Tampa, Flórida."O Comando Central estará bastante ocupado esta noite porque o Presidente Trump disse que vamos atacar o Irãl com força, e vamos mesmo. Porque o Irão tem a oportunidade de fazer um bom acordo, um ótimo acordo para formalizar o que eles disseram que estavam dispostos a fazer, mas não estavam dispostos a fazer", detalhou Hegseth..*Em atualização.Trump diz que iranianos "demoraram demasiado tempo a negociar" e agora "vão pagar o preço".Trump lança novos ataques após ameaçar Irão que iria "pagar" por demorar a negociar