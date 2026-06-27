Trump já escolheu um novo nome para liderar o ICE: é um antigo fuzileiro e policial de Oklahoma

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este sábado (27 de junho) que vai nomear Lance Schroyer, antigo agente da polícia estadual do Oklahoma que serviu como fuzileiro naval nas forças armadas, para diretor do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE), a principal agência responsável pela execução da política de imigração da administração norte-americana.Numa publicação na rede social Truth Social, Trump descreveu Schroyer como um "patriota com verdadeira experiência operacional" e um "líder comprovado", afirmando que possui "décadas de experiência a prender o pior dos piores". O presidente norte-americano acrescentou ainda que Schroyer "tem experiência direta a retirar imigrantes ilegais das ruas" e apelou ao Senado para que confirme rapidamente a nomeação.Caso seja confirmado, Schroyer substituirá Todd Lyons, que deixou o cargo no final de maio. Desde então, a direção interina do ICE tem sido assegurada por David Venturella. Com o regresso de Trump à presidência, o ICE intensificou as operações de detenção e deportação de imigrantes em situação irregular, levando a protestos em várias cidades e confrontos com as autoridades, que resultaram, por exemplo, nos disparos fatais sobre dois cidadãos norte-americanos em Minneapolis, no início deste ano.A agência não tem um diretor confirmado pelo Senado desde a administração de Barack Obama..Demite-se diretor interino do ICE e responsável por plano de deportação de Trump.Governo Trump afasta Gregory Bovino de Minneapolis e entrega controlo da imigração a "czar da fronteira"