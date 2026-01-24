Internacional

Homem morre em ação do ICE em Minneapolis. "Retirem os agentes violentos já", exige governador

Uma multidão reuniu-se em protesto contra os agentes federais anti-imigração após o tiroteio fatal deste sábado, duas semanas depois de um agente do ICE ter matado a cidadã Renee Nicole Good
Ação da polícia anti-imigração em Minneapolis resultou na morte de um homem, este sábado, 24 de janeiro
Ação da polícia anti-imigração em Minneapolis resultou na morte de um homem, este sábado, 24 de janeiroCRAIG LASSIG/EPA

Homem morto era "cidadão norte-americano" e tinha 37 anos

O homem morto hoje por agentes federais em Minneapolis, nos Estados Unidos, era um "homem branco de 37 anos", residente na cidade e aparentemente "um cidadão norte-americano", anunciou o chefe da polícia local.

Numa conferência de imprensa, Brian O'Hara indicou que a polícia recebeu "um relato de tiroteio" às 9:03 locais (mais seis horas em Lisboa) na zona sul da cidade, envolvendo agentes da polícia anti-imigração (ICE, na sigla em inglês).

A polícia não recebeu qualquer informação das autoridades federais, mas o responsável remeteu para um vídeo que está a circular nas redes sociais - que mostra vários homens com a cara tapada e com a inscrição "Police" na roupa a derrubar um homem, antes de disparar várias vezes -, acrescentando: "O vídeo fala por si".

O vídeo em causa é este:

O'Hara disse que, ao que se sabe até agora, o único contacto anterior da vítima com a polícia havia sido motivado por multas de trânsito.

“Acreditamos que é um proprietário de arma legal, com porte de arma”, acrescentou.

Detenções de crianças aumentaram as ondas de choque 

O episódio fatal deste sábado surge num clima de protesto contra a atuação dos agentes do ICE no Minnesota. Esta semana foram notícia várias detenções de crianças s, incluindo um menino de cinco anos e uma menina de apenas dois anos, segundo relatos de testemunhas publicados nos media.

Na quinta-feira, uma criança de dois anos e o pai - equatoriano com pedido de asilo pendente, sem qualquer ordem final de deportação - foram abordados por agentes do ICE ao regressarem do supermercado, já dentro da propriedade onde residiam, acabando detidos e transferidos ilegalmente para um centro no Texas (de onde já regressaram, entretanto, por ordem judicial) .

De acordo com responsáveis escolares, pelo menos quatro menores foram detidos esta semana: dois jovens de 17 anos, uma criança de 10 anos e o menino de cinco anos. A superintendente do distrito escolar denunciou uma “presença constante” de agentes armados e mascarados junto a escolas e bairros residenciais.

Veja as imagens dos protestos em Minneapolis

Democratas do Minnesota acusam agência anti-imigração de estar "completamente fora de controlo"

A senadora do Minnesota Tina Smith reagiu ao tiroteio de um homem durante uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) e apelou à retirada imediata da agência, defendendo que a polícia local isole a área e faça o seu trabalho, reporta a AP.

Segundo a agência, também a congressista Angie Craig denunciou o episódio como “repugnante” e afirmou ter visto “com os meus próprios olhos” o vídeo de “mais um assassinato horrível” cometido por agentes do ICE.

Craig acusou a agência de estar “completamente fora de controlo” e questionou quantas mais provas são necessárias para que os colegas republicanos do Minnesota se manifestem.

Multidão em protesto nas ruas contra agentes do ICE

Segundo relata a Associated Press, uma multidão reuniu-se em protesto contra os agentes federais do ICE após o tiroteio fatal deste sábado.

O local onde ocorreu o tiroteio foi isolado por agentes de patrulha da fronteira.

Este novo incidente fatal ocorre um dia depois de milhares de manifestantes terem saído às ruas da cidade de Minneapolis, exigindo a retirada das forças de segurança federais.

"Retirem os milhares de agentes violentos e sem formação do Minnesota. Agora", exige governador do Minnesota

O governador do Minnesota, Tim Walz, denunciou este sábado “mais um tiroteio horrível por agentes federais”, apelando ao Presidente Donald Trump para acabar com a operação anti-imigração e retirar “milhares de agentes violentos” daquele estado norte-americano.

“Acabei de falar com a Casa Branca após mais um tiroteio horrível por agentes federais esta manhã. O Minnesota está farto. Isto é repugnante”, escreveu o governador democrata na rede social X.

O Presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, “tem de acabar com esta operação”, defendeu, apelando: “Retirem os milhares de agentes violentos e sem formação do Minnesota. Agora”.

Agentes anti-imigração matam um homem em Minneapolis

Agentes da polícia anti-imigração dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) dispararam este sábado contra um homem na cidade de Minneapolis, provocando a sua morte, confirmou o chefe da polícia local, Brian O’Hara.

Momentos antes, o governador do Minnesota, o democrata Tim Walz, tinha denunciado “mais um tiroteio horrível por agentes federais”, pedindo ao Presidente Donald Trump para acabar com a operação anti-imigração e retirar “milhares de agentes violentos” daquele estado norte-americano.

Segundo o relatório hospitalar, a que a agência Associated Press (AP) teve acesso, a vítima mortal tinha 51 anos (idade posteriormente corrigida para 37, pela polícia local).

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, disse à AP, através de mensagens de texto, que a pessoa em questão tinha uma arma de fogo com dois carregadores e que a situação estava "em evolução".

Um vídeo não confirmado que circula nas redes sociais mostra vários agentes com coletes estampados com o acrónimo "Police" a lutar para derrubar uma pessoa antes de disparar contra ela várias vezes.

Esta morte ocorre duas semanas depois de um agente do ICE ter matado a cidadã norte-americana Renee Nicole Good, que se encontrava no interior de uma viatura.

A administração Trump lançou a operação anti-imigração 'Metro Surge' em dezembro passado, no Minnesota, que o republicano Donald Trump justificou sob a alegação de um aumento da criminalidade naquele estado, liderado pelo democrata Tim Walz.

