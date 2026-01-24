Homem morre em ação do ICE em Minneapolis. "Retirem os agentes violentos já", exige governador

O homem morto hoje por agentes federais em Minneapolis, nos Estados Unidos, era um "homem branco de 37 anos", residente na cidade e aparentemente "um cidadão norte-americano", anunciou o chefe da polícia local.Numa conferência de imprensa, Brian O'Hara indicou que a polícia recebeu "um relato de tiroteio" às 9:03 locais (mais seis horas em Lisboa) na zona sul da cidade, envolvendo agentes da polícia anti-imigração (ICE, na sigla em inglês).A polícia não recebeu qualquer informação das autoridades federais, mas o responsável remeteu para um vídeo que está a circular nas redes sociais - que mostra vários homens com a cara tapada e com a inscrição "Police" na roupa a derrubar um homem, antes de disparar várias vezes -, acrescentando: "O vídeo fala por si".O vídeo em causa é este:.O'Hara disse que, ao que se sabe até agora, o único contacto anterior da vítima com a polícia havia sido motivado por multas de trânsito.“Acreditamos que é um proprietário de arma legal, com porte de arma”, acrescentou.