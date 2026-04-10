Trump insta Teerão a "parar já" cobrança de portagens no Estreito de Ormuz

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram que as tropas israelitas estão em "estado de guerra, não em cessar-fogo" com o Hezbollah. A afirmação é do chefe do Estado-Maior das IDF, Eyal Zamir, citado pela imprensa internacional."As Forças de Defesa de Israel estão em estado de guerra; não estamos em cessar-fogo na frente norte", afirmou. Já sobre o Irão, o responsável militar deixou um aviso: "Estamos em cessar-fogo, mas podemos retomar as operações a qualquer momento, e com grande intensidade".