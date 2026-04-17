Trump garante que o Irão "concordou em nunca mais fechar" o Estreito de Ormuz e diz à NATO para "ficar longe"

O Irão avisou hoje que os movimentos de navios militares continuam proibidos no estreito de Ormuz, depois de ter anunciado a reabertura da via estratégica a navios comerciais.“As passagens de navios militares através do estreito de Ormuz continuam proibidas”, declarou um alto responsável militar iraniano, citado pela televisão pública IRIB.O militar insistiu que “apenas os navios civis” podem atravessar o estreito.Têm de o fazer “pelas passagens designadas e com a permissão da marinha dos Guardas da Revolução”, afirmou, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).Lusa